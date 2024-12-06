Фото: Сливко получила дубликат Кубок Анфисы Резцовой, который отдавала Кристине Резцовой

Российская биатлонистка Виктория Сливко получила дубликат Кубка Анфисы Резцовой из рук президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова. Ранее свой трофей Сливко отдала дочери трёхкратной олимпийской чемпионки Кристине Резцовой.

Фото: Союз биатлонистов России

Сегодня, 6 декабря, в Ханты-Мансийске прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. Гонку неожиданно выиграла 23-летняя биатлонистка Анастасия Зырянова, не допустившая ни одного промаха. Кристина Резцова стала только 19-й, уступив лидеру 1.20,1 (3).

Второй этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 6 по 8 декабря.