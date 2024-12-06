Фото: Сливко получила дубликат Кубок Анфисы Резцовой, который отдавала Кристине Резцовой
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Российская биатлонистка Виктория Сливко получила дубликат Кубка Анфисы Резцовой из рук президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова. Ранее свой трофей Сливко отдала дочери трёхкратной олимпийской чемпионки Кристине Резцовой.
Фото: Союз биатлонистов России
Сегодня, 6 декабря, в Ханты-Мансийске прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. Гонку неожиданно выиграла 23-летняя биатлонистка Анастасия Зырянова, не допустившая ни одного промаха. Кристина Резцова стала только 19-й, уступив лидеру 1.20,1 (3).
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
06 декабря 2024, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Зырянова
Московская область
21:50.7
2
Полина Плюснина
Ямало-Ненецкий АО — Мордовия
+20.3
3
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+22.7
Второй этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 6 по 8 декабря.
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