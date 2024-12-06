Антон Смольский победил в спринте на 2-м этапе Кубка России, Латыпов отстал на 0,3 секунды
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Белорусский биатлонист Антон Смольский одержал победу в спринтерской гонке на 10 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию за 23.37,8 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
06 декабря 2024, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
23:37.8
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+0.3
3
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
+1.7
Серебряную медаль завоевал Эдуард Латыпов, отставший от победителя на 0,3 секунды при безошибочной стрельбе, а тройку призёров замкнул Даниил Серохвостов (+1,7), допустивший две осечки на огневых рубежах.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск.
Спринт 10 км. Мужчины:
- Антон Смольский (Республика Беларусь) - 23.37,8 (0 промахов).
- Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — отставание 0,3 (0).
- Даниил Серохвостов (Новосибирская область) +1,7 (2).
- Александр Поварницын (Тюменская область) +27,2 (1).
- Кирилл Бажин (Свердловская область) +31,1 (0).
- Виктор Плицев (Ямало-ненецкий АО) +31,2 (0).
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