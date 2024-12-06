Антон Смольский победил в спринте на 2-м этапе Кубка России, Латыпов отстал на 0,3 секунды

Белорусский биатлонист Антон Смольский одержал победу в спринтерской гонке на 10 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию за 23.37,8 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевал Эдуард Латыпов, отставший от победителя на 0,3 секунды при безошибочной стрельбе, а тройку призёров замкнул Даниил Серохвостов (+1,7), допустивший две осечки на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск.

Спринт 10 км. Мужчины: