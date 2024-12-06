Общий зачёт Кубка России — 2024/2025, женщины: Наталия Шевченко сохранила лидерство

Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. После сегодняшнего спринта на этапе в Ханты-Мансийске в её активе 94 очка.

На три очка от Шевченко отстаёт победительница спринтерской гонки в столице Югры Анастасия Зырянова из Московской области. Тройку лучших замыкает Динара Смольская из Беларуси (84).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Общий зачёт: