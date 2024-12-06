Общий зачёт Кубка России — 2024/2025, женщины: Наталия Шевченко сохранила лидерство
Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. После сегодняшнего спринта на этапе в Ханты-Мансийске в её активе 94 очка.
На три очка от Шевченко отстаёт победительница спринтерской гонки в столице Югры Анастасия Зырянова из Московской области. Тройку лучших замыкает Динара Смольская из Беларуси (84).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Общий зачёт:
- Наталия Шевченко (Свердловская область) — 94 очка.
- Анастасия Зырянова (Московская область) — 91.
- Динара Смольская (Республика Беларусь) — 84.
- Тамара Дербушева (Свердловская область) — 82.
- Анастасия Гришина (Новосибирская область) — 80.
- Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — 77.
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