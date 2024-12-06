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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025, женщины: Наталия Шевченко сохранила лидерство

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025, женщины: Наталия Шевченко сохранила лидерство
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Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. После сегодняшнего спринта на этапе в Ханты-Мансийске в её активе 94 очка.

На три очка от Шевченко отстаёт победительница спринтерской гонки в столице Югры Анастасия Зырянова из Московской области. Тройку лучших замыкает Динара Смольская из Беларуси (84).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Общий зачёт:

  1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 94 очка.
  2. Анастасия Зырянова (Московская область) — 91.
  3. Динара Смольская (Республика Беларусь) — 84.
  4. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 82.
  5. Анастасия Гришина (Новосибирская область) — 80.
  6. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — 77.
Календарь Кубка России - 2024/2025
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