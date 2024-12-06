«Кричал: «Эдик, не надо!» Антон Смольский — о финише Латыпова в спринте на этапе КР

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал свою победу в спринтерской гонке на 10 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске.

— С какими эмоциями наблюдали за финишем Латыпова?

— Я стоял параллельно финишной прямой, в разминочной зоне. Кричал: «Эдик, не надо!» Эмоции крутые, такая плотность, борьба. Рад, что удалось победить. Плотность результатов говорит о том, что я в неплохой форме и Эдуард хорошо себя чувствует. Все в оптимальной форме, скольжение плюс‑минус одинаковое.

Гонку занесу в актив, доволен работой на рубеже и на дистанции. Не скажу, что сегодня холодно. Да, холоднее, чем в предыдущие дни, но не так, как обычно в Ханты‑Мансийске, — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, занявший второе место в спринте Эдуард Латыпов проиграл победителю гонки Смольскому 0,3 секунды. Замкнувший тройку призёров Даниил Серохвостов отстал от лидера на 1,7 секунды.