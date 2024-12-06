«Я сильно начну первый круг, чтобы парни сдохли». Серохвостов — о пасьюте на этапе КР

Биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал итоги спринтерской гонки второго этапа Альфа‑Банк Кубка России — 2024/2025 и поделился планами на гонку преследования, которая пройдёт в субботу, 7 декабря, в Ханты‑Мансийске.

— Какие были чувства на финише?

— Увидел, что не выиграл, после чего уже ни о чём не думал. Там был только Эдик. Понимал, что останусь в тройке. Завтра будет мини‑масс‑старт. Я так сильно начну первый круг, чтобы парни сдохли.

— Что помешало отстрелять без промахов?

— Скользкие ковры. Ноги скользили, я слишком напрягся, был большой мандраж. Стрелять тяжело, поэтому и намазал, — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Серохвостов занял третье место в спринте с отставанием в 1,7 секунды от победителя белоруса Антона Смольского. Вторым стал Эдуард Латыпов (+0,3).