«Я сильно начну первый круг, чтобы парни сдохли». Серохвостов — о пасьюте на этапе КР

Биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал итоги спринтерской гонки второго этапа Альфа‑Банк Кубка России — 2024/2025 и поделился планами на гонку преследования, которая пройдёт в субботу, 7 декабря, в Ханты‑Мансийске.
— Какие были чувства на финише?
— Увидел, что не выиграл, после чего уже ни о чём не думал. Там был только Эдик. Понимал, что останусь в тройке. Завтра будет мини‑масс‑старт. Я так сильно начну первый круг, чтобы парни сдохли.
— Что помешало отстрелять без промахов?
— Скользкие ковры. Ноги скользили, я слишком напрягся, был большой мандраж. Стрелять тяжело, поэтому и намазал, — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
Серохвостов занял третье место в спринте с отставанием в 1,7 секунды от победителя белоруса Антона Смольского. Вторым стал Эдуард Латыпов (+0,3).
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