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«Я сильно начну первый круг, чтобы парни сдохли». Серохвостов — о пасьюте на этапе КР

«Я сильно начну первый круг, чтобы парни сдохли». Серохвостов — о пасьюте на этапе КР
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Биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал итоги спринтерской гонки второго этапа Альфа‑Банк Кубка России — 2024/2025 и поделился планами на гонку преследования, которая пройдёт в субботу, 7 декабря, в Ханты‑Мансийске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
06 декабря 2024, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
23:37.8
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+0.3
3
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
+1.7

— Какие были чувства на финише?
— Увидел, что не выиграл, после чего уже ни о чём не думал. Там был только Эдик. Понимал, что останусь в тройке. Завтра будет мини‑масс‑старт. Я так сильно начну первый круг, чтобы парни сдохли.

— Что помешало отстрелять без промахов?
— Скользкие ковры. Ноги скользили, я слишком напрягся, был большой мандраж. Стрелять тяжело, поэтому и намазал, — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Серохвостов занял третье место в спринте с отставанием в 1,7 секунды от победителя белоруса Антона Смольского. Вторым стал Эдуард Латыпов (+0,3).

Календарь Кубка России - 2024/2025
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