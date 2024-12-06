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Латыпов не допустил ни одного промаха в официальных гонках впервые с марта

Латыпов не допустил ни одного промаха в официальных гонках впервые с марта
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Сегодня, 6 декабря, прошла спринтерская гонка на 10 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске. Российский биатлонист, призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов занял второе место, отстав от победителя на 0,3 секунды.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
06 декабря 2024, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
23:37.8
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+0.3
3
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
+1.7

Отметим, что россиянин не допустил ни одного промаха в официальных гонках впервые с марта. Последний раз он точно стрелял 2 марта 2024 года, тогда взяв золото в спринте на этапе Кубка России в Уфе.

В спринте в Ханты-Мансийске победу одержал белорусский биатлонист Антон Смольский. Он преодолел дистанцию за 23.37,8 секунды, также не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Тройку призёров замкнул Даниил Серохвостов (+1,7), допустивший две осечки на огневых рубежах.

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