Латыпов не допустил ни одного промаха в официальных гонках впервые с марта

Сегодня, 6 декабря, прошла спринтерская гонка на 10 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске. Российский биатлонист, призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов занял второе место, отстав от победителя на 0,3 секунды.

Отметим, что россиянин не допустил ни одного промаха в официальных гонках впервые с марта. Последний раз он точно стрелял 2 марта 2024 года, тогда взяв золото в спринте на этапе Кубка России в Уфе.

В спринте в Ханты-Мансийске победу одержал белорусский биатлонист Антон Смольский. Он преодолел дистанцию за 23.37,8 секунды, также не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Тройку призёров замкнул Даниил Серохвостов (+1,7), допустивший две осечки на огневых рубежах.