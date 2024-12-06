Общий зачёт Кубка России — 2024/2025, мужчины: Смольский и Серохвостов делят первое место

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Белорусский биатлонист Антон Смольский после победы в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 догнал лидирующего в общем зачёте Даниила Серохвостова (Новосибирская область). У обоих спортсменов в активе по 108 очков.

Тройку лучших замыкает Никита Поршнев, представляющий Ханты-Мансийский АО. Он набрал 77 очков. Занявший второе место в сегодняшнем спринте Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) находится на восьмой строчке (59).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, общий зачёт.

Мужчины:

1. Антон Смольский (Республика Беларусь) — 108 очков. 1. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — 108. 3. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 77. 4. Александр Поварницын (Тюменская область) — 76. 5. Александр Логинов (Тюменская область) — 75. 6. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 73. 7. Дмитрий Лазовский (Республика Беларусь) — 61. 8. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 59.