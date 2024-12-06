Впервые с 2022 года ни один из норвежцев не попал на подиум личной гонки Кубка мира

Сегодня, 6 декабря, в рамках первого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Контиолахти (Финляндия), состоялся мужской спринт на 10 км. Впервые с 2022 года ни один из норвежцев не попал на подиум личной гонки.

Победу в гонке одержал француз Эмильен Жаклен. Второе место занял Себастиан Самуэльссон из Швеции. Замкнул тройку лидеров немец Филипп Наврат. Лучший результат среди норвежцев показал Йоханнес Бё, который завершил гонку на пятом месте.

Отметим, Жаклен одержал первую личную победу за три года. А американец Кэмпбелл Райт, расположившийся на четвёртом месте, показал лучший рез в карьере. До этого он был шестым в спринте в Солджер-Холлоу.