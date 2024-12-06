Эмильен Жаклен стал победителем спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Французский биатлонист Эмильен Жаклен стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Второе место занял Себастиан Самуэльссон из Швеции. Замкнул тройку лидеров немец Филипп Наврат.

Отметим, Жаклен одержал первую личную победу за три года. А американец Кэмпбелл Райт, расположившийся на четвёртом месте, показал лучший результат в карьере. До этого он был шестым в спринте в Солджер-Холлоу.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, первый этап. Спринт:

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 23.03,1 (0).

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – отставание 18,9 (1).

3. Филипп Наврат (Германия) + 25,1 (0).

4. Кэмпбелл Райт (США) + 29,1 (0).

5. Йоханнес Бё (Норвегия) + 51,0 (2).

6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 54,7 (1).

7. Тарьей Бё (Норвегия) + 57,1 (1).

8. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) + 58,6 (2).