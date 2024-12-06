Эмильен Жаклен одержал личную победу впервые за три года на Кубке мира в Контиолахти

Французский биатлонист Эмильен Жаклен одержал первую личную победу за три года. Сегодня, 6 декабря. Жаклен стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). В 2021 году в Анси француз выиграл масс-старт.
Отметим, американец Кэмпбелл Райт, занявший четвёртое место, показал лучший результат в карьере. До этого он становился шестым в спринте в Солджер-Холлоу.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап. Спринт:
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 23.03,1 (0).
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – отставание 18,9 (1).
3. Филипп Наврат (Германия) – + 25,1 (0).
4. Кэмпбелл Райт (США) – + 29,1 (0).
5. Йоханнес Бё (Норвегия) – + 51,0 (2).
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – + 54,7 (1).
7. Тарьей Бё (Норвегия) – + 57,1 (1).
8. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) – + 58,6 (2).
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