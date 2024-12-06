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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё вышел в лидеры после спринтерской гонки

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё вышел в лидеры после спринтерской гонки
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Норвежец Йоханнес Бё стал лидером общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 после спринтерской гонки в рамках первого этапа, который проходит в Контиолахти (Финляндия). В активе спортсмена 125 очков.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 10 км Спринт
06 декабря 2024, пятница. 18:20 МСК
Окончено
1
Эмильен Жаклен
Франция
23:03.1
2
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+18.9
3
Филипп Наврат
Германия
+25.1

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, мужчины. Положение после первой гонки:

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 125 очков.

2. Эмильен Жаклен (Франция) — 117.

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 99.

4. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 90.

5. Филипп Наврат (Германия) — 84.

6. Виталий Мандзин (Украина) – 82.

7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 77.

8. Эрик Перро (Франция) – 75.

9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 75.

10. Кэмпбелл Райт (США) – 68.

Общий зачёт Кубка мира - 2024/2025
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