Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё вышел в лидеры после спринтерской гонки
Поделиться
Норвежец Йоханнес Бё стал лидером общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 после спринтерской гонки в рамках первого этапа, который проходит в Контиолахти (Финляндия). В активе спортсмена 125 очков.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 10 км Спринт
06 декабря 2024, пятница. 18:20 МСК
Окончено
1
Эмильен Жаклен
Франция
23:03.1
2
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+18.9
3
Филипп Наврат
Германия
+25.1
Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, мужчины. Положение после первой гонки:
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 125 очков.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 117.
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 99.
4. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 90.
5. Филипп Наврат (Германия) — 84.
6. Виталий Мандзин (Украина) – 82.
7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 77.
8. Эрик Перро (Франция) – 75.
9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 75.
10. Кэмпбелл Райт (США) – 68.
Комментарии
- 6 декабря 2024
-
20:59
-
20:53
-
19:57
-
19:48
-
19:37
-
14:46
-
14:46
-
13:59
-
13:36
-
13:26
-
12:50
-
12:26
-
11:20
-
10:42
-
10:31
-
09:48
-
09:32
- 5 декабря 2024
-
23:47
-
22:22
-
21:36
-
20:00
-
18:27
-
13:13
-
12:51
-
12:41
-
12:32
-
12:18
-
11:53
-
11:37
-
11:14
-
10:48
-
10:27
-
10:15
-
09:57
- 4 декабря 2024
-
23:55