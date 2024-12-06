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Тихонов: если не будем ни на кого оглядываться, то Россию допустят ко всем соревнованиям

Тихонов: если не будем ни на кого оглядываться, то Россию допустят ко всем соревнованиям
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предположил, при каком условии Россию могут допустить к участию в Олимпийских играх и прочих международных соревнованиях.

«Нам надо себя показать так, чтобы все в мире уважали Россию. Если мы таким образом проявим себя на политической арене, если не будем ни на кого оглядываться, то нас допустят ко всем соревнованиям. Мне нравится, что президент России Владимир Путин в сегодняшней ситуации проявляет себя так, что заставляет всех в мире уважать Россию. Мне нравится, что мы заявляем о себе, что мы – великая Россия. И уже есть кое-какие подвижки для того, чтобы на зимних Олимпийских играх 2026 года мы выступали хотя бы под нейтральным флагом», — приводит слова Тихонова «РИА Новости».

Напомним, на Олимпиаде 2024 года в Париже выступали 14 нейтральных атлетов из России. Следующие Игры пройдут в 2026 году в Милане (Италия) с 6 по 22 февраля.

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