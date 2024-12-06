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«Это только начало». Эмильен Жаклен — о победе в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти

«Это только начало». Эмильен Жаклен — о победе в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Спортсмен преодолел дистанцию с результатом 23.03,1.

«Я голоден до побед, мне не хотелось ставить себе никаких преград. Изначально дал себе понять, для чего я здесь. Мы тренируемся, чтобы добиваться поставленных задач. В этом нет ничего исключительного. Все ребята очень много работают. Мы не должны никого бояться. Нас мотивирует женский коллектив, который установил высокую планку. Это только начало», — приводит слова Жаклена Sport.fr.

Отметим, Жаклен одержал первую личную победу за три года. Второе место занял Себастиан Самуэльссон из Швеции. Замкнул тройку лидеров немец Филипп Наврат.

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