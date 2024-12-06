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Кубок России, второй этап, женщины, гонка преследования: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок России, второй этап, женщины, гонка преследования: во сколько начнётся, где смотреть
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В субботу, 7 декабря, состоится женская гонка преследования в рамках Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, которая начнётся в 9:30 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 9:30 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. 10 км. Гонка преследования
07 декабря 2024, суббота. 09:30 МСК
Не началось

Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. После спринта на этапе в Ханты-Мансийске в её активе 94 очка. На три очка от Шевченко отстаёт Анастасия Зырянова из Московской области. Тройку лучших замыкает Динара Смольская из Беларуси.

Второй этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 6 по 8 декабря.

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