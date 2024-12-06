Кубок России, второй этап, женщины, гонка преследования: во сколько начнётся, где смотреть

В субботу, 7 декабря, состоится женская гонка преследования в рамках Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, которая начнётся в 9:30 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 9:30 мск.

Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. После спринта на этапе в Ханты-Мансийске в её активе 94 очка. На три очка от Шевченко отстаёт Анастасия Зырянова из Московской области. Тройку лучших замыкает Динара Смольская из Беларуси.

Второй этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 6 по 8 декабря.