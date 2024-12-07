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Кубок России, второй этап, мужчины, гонка преследования: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок России, второй этап, мужчины, гонка преследования: во сколько начнётся, где смотреть
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В субботу, 7 декабря, состоится мужская гонка преследования в рамках Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, которая начнётся в 12:00 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 12:00 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
07 декабря 2024, суббота. 12:00 МСК
Не началось

Белорусский биатлонист Антон Смольский после победы в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка России — 2024/2025 догнал лидирующего в общем зачёте Даниила Серохвостова (Новосибирская область). У обоих спортсменов в активе по 108 очков. Тройку лучших замыкает Никита Поршнев, представляющий Ханты-Мансийский АО. Он набрал 77 очков.

Второй этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 6 по 8 декабря.

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