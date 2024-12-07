Кубок России, второй этап, мужчины, гонка преследования: во сколько начнётся, где смотреть

В субботу, 7 декабря, состоится мужская гонка преследования в рамках Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, которая начнётся в 12:00 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 12:00 мск.

Белорусский биатлонист Антон Смольский после победы в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка России — 2024/2025 догнал лидирующего в общем зачёте Даниила Серохвостова (Новосибирская область). У обоих спортсменов в активе по 108 очков. Тройку лучших замыкает Никита Поршнев, представляющий Ханты-Мансийский АО. Он набрал 77 очков.

Второй этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 6 по 8 декабря.