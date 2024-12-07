Наталия Шевченко выиграла гонку преследования на 2-м этапе Кубка России, Зырянова — вторая

Сегодня, 7 декабря, биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на 10 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону. Она преодолела дистанцию за 29.18,7 и допустила один промах на четырёх огневых рубежах.

Второй стала Анастасия Зырянова, а тройку лидеров замкнула Тамара Дербушева.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 2-й этап. Гонка преследования, 10 км. Женщины: