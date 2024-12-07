Наталия Шевченко выиграла гонку преследования на 2-м этапе Кубка России, Зырянова — вторая
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Сегодня, 7 декабря, биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на 10 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону. Она преодолела дистанцию за 29.18,7 и допустила один промах на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. 10 км. Гонка преследования
07 декабря 2024, суббота. 09:30 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
29:18.7
2
Анастасия Зырянова
Московская область
+7.0
3
Тамара Дербушева
Свердловская область
+13.1
Второй стала Анастасия Зырянова, а тройку лидеров замкнула Тамара Дербушева.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 2-й этап. Гонка преследования, 10 км. Женщины:
- Наталия Шевченко — 29.18,7 (1 промах).
- Анастасия Зырянова — отставание 7,0 (1).
- Тамара Дербушева +13,1 (1).
- Виктория Метеля +22,2 (1).
- Анастасия Гришина +24,5 (2).
- Полина Плюснина +24,7 (1).
- Динара Смольская +29,5 (2).
- Елизавета Каплина +1.14,0 (2).
- Анастасия Халили +1.35,2 (5).
- Кристина Резцова +1.44,0 (3).
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