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Наталия Шевченко выиграла гонку преследования на 2-м этапе Кубка России, Зырянова — вторая

Наталия Шевченко выиграла гонку преследования на 2-м этапе Кубка России, Зырянова — вторая
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Сегодня, 7 декабря, биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на 10 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону. Она преодолела дистанцию за 29.18,7 и допустила один промах на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. 10 км. Гонка преследования
07 декабря 2024, суббота. 09:30 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
29:18.7
2
Анастасия Зырянова
Московская область
+7.0
3
Тамара Дербушева
Свердловская область
+13.1

Второй стала Анастасия Зырянова, а тройку лидеров замкнула Тамара Дербушева.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 2-й этап. Гонка преследования, 10 км. Женщины:

  1. Наталия Шевченко — 29.18,7 (1 промах).
  2. Анастасия Зырянова — отставание 7,0 (1).
  3. Тамара Дербушева +13,1 (1).
  4. Виктория Метеля  +22,2 (1).
  5. Анастасия Гришина +24,5 (2).
  6. Полина Плюснина +24,7 (1).
  7. Динара Смольская  +29,5 (2).
  8. Елизавета Каплина +1.14,0 (2).
  9. Анастасия Халили +1.35,2 (5).
  10. Кристина Резцова +1.44,0 (3).
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