Общий зачёт Кубка России — 2024/2025, женщины: Наталия Шевченко сохраняет лидерство

Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. Сегодня, 7 декабря, Шевченко стала победительницей гонки преследования на 10 км. Она преодолела дистанцию за 29.18,7 и допустила один промах на четырёх огневых рубежах. Теперь в её активе 154 очка.

Вторая - Анастасия Зырянова с результатом 145. Тройку лидеров замыкает Тамара Дербушева (130).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Общий зачёт: