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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025, женщины: Наталия Шевченко сохраняет лидерство

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025, женщины: Наталия Шевченко сохраняет лидерство
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Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. Сегодня, 7 декабря, Шевченко стала победительницей гонки преследования на 10 км. Она преодолела дистанцию за 29.18,7 и допустила один промах на четырёх огневых рубежах. Теперь в её активе 154 очка.

Вторая - Анастасия Зырянова с результатом 145. Тройку лидеров замыкает Тамара Дербушева (130).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Общий зачёт:

  1. Наталия Шевченко — 154 очка.
  2. Анастасия Зырянова — 145.
  3. Тамара Дербушева — 130.
  4. Анастасия Гришина — 119.
  5. Динара Смольская — 118.
  6. Полина Плюснина — 113.
Календарь Кубка России - 2024/2025
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