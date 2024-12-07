Шевченко — о гонке преследования: на финише мне было важно догнать Зырянову до спуска

Биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала победу в гонке преследования на 10 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону.

— Это была классная гонка. Очень рада, что сегодня у меня уверенная стрельба в положении стоя. Я не боялась, не спешила никуда, работала своим темпом, и это дало результат.

На финише мне было важно догнать Анастасию Зырянову до спуска. Затем отсиделась за ней немного на спуске, а потом финиш был в спринтерском исполнении.

— Если бы Зырянова не допустила обидный промах в конце, то сложнее была бы борьба?

— Конечно. Если бы она не допустила промах, то у меня было бы отставание секунд 25, которые я не смогла бы отыграть, — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Напомним, второе место в гонке заняла Анастасия Зырянова. Она отстала от Шевченко на 7,1 и допустила один промах на четырёх огневых рубежах.