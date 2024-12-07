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Шевченко — о гонке преследования: на финише мне было важно догнать Зырянову до спуска

Шевченко — о гонке преследования: на финише мне было важно догнать Зырянову до спуска
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Биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала победу в гонке преследования на 10 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону.

— Это была классная гонка. Очень рада, что сегодня у меня уверенная стрельба в положении стоя. Я не боялась, не спешила никуда, работала своим темпом, и это дало результат.

На финише мне было важно догнать Анастасию Зырянову до спуска. Затем отсиделась за ней немного на спуске, а потом финиш был в спринтерском исполнении.

— Если бы Зырянова не допустила обидный промах в конце, то сложнее была бы борьба?
— Конечно. Если бы она не допустила промах, то у меня было бы отставание секунд 25, которые я не смогла бы отыграть, — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. 10 км. Гонка преследования
07 декабря 2024, суббота. 09:30 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
29:18.7
2
Анастасия Зырянова
Московская область
+7.0
3
Тамара Дербушева
Свердловская область
+13.1

Напомним, второе место в гонке заняла Анастасия Зырянова. Она отстала от Шевченко на 7,1 и допустила один промах на четырёх огневых рубежах.

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