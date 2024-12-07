«В какой-то момент не хотел заниматься биатлоном». Жаклен — о первой победе за три года

Французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал, что чувствует после первой личной победы за три года. Жаклен стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). В 2021 году в Анси француз выиграл масс-старт.

«Чувство гордости после нескольких сложных месяцев. В какой-то момент не хотел больше заниматься биатлоном. У меня просто больше не было такой решимости. На подиуме я снова увидел себя три года назад в Ле Гран-Борнане. Там были эмоции, но по другой причине. За несколько месяцев до этого я сломал запястье, и вернуться на высший уровень было очень сложно. Был слишком счастлив, что выступил лучше, чем ожидал. И вот снова всё по-другому! Это просто показывает: что бы ни случилось, всегда нужно двигаться вперёд, и однажды это окупится», — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.

Напомним, вторым в гонке стал швед Себастиан Самуэльссон. Третий — немец Филипп Наврат. Лучший результат среди норвежцев показал Йоханнес Бё, который завершил гонку на пятом месте.