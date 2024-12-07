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«В какой-то момент не хотел заниматься биатлоном». Жаклен — о первой победе за три года

«В какой-то момент не хотел заниматься биатлоном». Жаклен — о первой победе за три года
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал, что чувствует после первой личной победы за три года. Жаклен стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). В 2021 году в Анси француз выиграл масс-старт.

«Чувство гордости после нескольких сложных месяцев. В какой-то момент не хотел больше заниматься биатлоном. У меня просто больше не было такой решимости. На подиуме я снова увидел себя три года назад в Ле Гран-Борнане. Там были эмоции, но по другой причине. За несколько месяцев до этого я сломал запястье, и вернуться на высший уровень было очень сложно. Был слишком счастлив, что выступил лучше, чем ожидал. И вот снова всё по-другому! Это просто показывает: что бы ни случилось, всегда нужно двигаться вперёд, и однажды это окупится», — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 10 км Спринт
06 декабря 2024, пятница. 18:20 МСК
Окончено
1
Эмильен Жаклен
Франция
23:03.1
2
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+18.9
3
Филипп Наврат
Германия
+25.1

Напомним, вторым в гонке стал швед Себастиан Самуэльссон. Третий — немец Филипп Наврат. Лучший результат среди норвежцев показал Йоханнес Бё, который завершил гонку на пятом месте.

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