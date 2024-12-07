Даниил Серохвостов победил в гонке преследования на 2-м этапе Кубка России по биатлону
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в гонке преследования на 12,5 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию за 33.35,5, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.
Второе место занял россиянин Никита Поршнев с одним промахом (отставание 24,3). Тройку призёров замкнул представитель Беларуси Антон Смольский (один промах, +29,4).
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
07 декабря 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
33:35.5
2
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+24.3
3
Антон Смольский
Беларусь
+29.4
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск.
Гонка преследования 12,5 км. Мужчины:
- Даниил Серохвостов (Россия) — 33.35,5 (1).
- Никита Поршнев (Россия) — отставание 24,3 (1).
- Антон Смольский (Беларусь) +29,4 (1).
- Эдуард Латыпов (Россия) +52,9 (3).
- Виктор Плицев (Россия) +1.07,0 (3).
- Дмитрий Лазовский (Беларусь) +1.17,8 (2).
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