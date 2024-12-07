Даниил Серохвостов победил в гонке преследования на 2-м этапе Кубка России по биатлону

Российский биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в гонке преследования на 12,5 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию за 33.35,5, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Второе место занял россиянин Никита Поршнев с одним промахом (отставание 24,3). Тройку призёров замкнул представитель Беларуси Антон Смольский (один промах, +29,4).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск.

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины: