«Обыграть норвежцев — нечто». Жаклен — о победе Франции в эстафете на Кубке мира

Французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался о победе над норвежцами в эстафете в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия).

«Честно говоря, обыграть норвежцев в эстафете — это нечто. В индивидуальных гонках мы все выкладываемся по максимуму и знаем, что если выложимся на 100%, то будем впереди. Это по-прежнему очень жёсткая конкуренция с огромной плотностью, но мы также способны на большие достижения. Эта победа показывает это и открывает путь для других парней в команде», — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.

Напомним, сборная Франции впервые с января 2021 года выиграла мужскую эстафету 4x7,5 км. В 2024 году в составе команды Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен.