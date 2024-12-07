Общий зачёт Кубка России — 2024/2025, мужчины: Серохвостов вышел на чистое первое место

Российский биатлонист Даниил Серохвостов стал единоличным лидером общего зачёта Кубка России — 2024/2025 после победы в гонке преследования на 12,5 км на втором этапе. В активе спортсмена 168 очков.

Второе место занимает белорус Антон Смольский, набравший 156 очков. До гонки преследования Серохвостов и Смольский делили первую строчку в общем зачёте. Тройку лучших замыкает россиянин Никита Поршнев (131 очко).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт: