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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025, мужчины: Серохвостов вышел на чистое первое место

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025, мужчины: Серохвостов вышел на чистое первое место
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов стал единоличным лидером общего зачёта Кубка России — 2024/2025 после победы в гонке преследования на 12,5 км на втором этапе. В активе спортсмена 168 очков.

Второе место занимает белорус Антон Смольский, набравший 156 очков. До гонки преследования Серохвостов и Смольский делили первую строчку в общем зачёте. Тройку лучших замыкает россиянин Никита Поршнев (131 очко).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

  1. Даниил Серохвостов (Россия) — 168 очков.
  2. Антон Смольский (Беларусь) — 156.
  3. Никита Поршнев (Россия) — 131.
  4. Александр Поварницын (Россия) — 106.
  5. Кирилл Бажин (Россия) — 102.
  6. Эдуард Латыпов (Россия) — 102.
  7. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 100.
  8. Александр Логинов (Россия) — 98.
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