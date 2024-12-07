Общий зачёт Кубка России — 2024/2025, мужчины: Серохвостов вышел на чистое первое место
Российский биатлонист Даниил Серохвостов стал единоличным лидером общего зачёта Кубка России — 2024/2025 после победы в гонке преследования на 12,5 км на втором этапе. В активе спортсмена 168 очков.
Второе место занимает белорус Антон Смольский, набравший 156 очков. До гонки преследования Серохвостов и Смольский делили первую строчку в общем зачёте. Тройку лучших замыкает россиянин Никита Поршнев (131 очко).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:
- Даниил Серохвостов (Россия) — 168 очков.
- Антон Смольский (Беларусь) — 156.
- Никита Поршнев (Россия) — 131.
- Александр Поварницын (Россия) — 106.
- Кирилл Бажин (Россия) — 102.
- Эдуард Латыпов (Россия) — 102.
- Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 100.
- Александр Логинов (Россия) — 98.
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