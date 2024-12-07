Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 7.5 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Он полон сюрпризов». Жаклен — об участии Гигонна в спринте на первом этапе Кубка мира

«Он полон сюрпризов». Жаклен — об участии Гигонна в спринте на первом этапе Кубка мира
Комментарии

Французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался о результатах своего соотечественника Антонена Гигонна в спринте на 10 км на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Мы вернулись в 2018 году с Антоненом [Гигонна] 10-ми (смеётся)! У меня не было времени с ним пообщаться, но он обладает невероятными качествами. Честно говоря, я не думал, что он будет участвовать в этой гонке. Он так полон сюрпризов и качеств, он невероятен!» — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.

Напомним, Эмильен Жаклен выиграл гонку. Антонен Гигонна финишировал на 10-й строчке. Вторым стал швед Себастиан Самуэльссон. Третий — немец Филипп Наврат. Лучший результат среди норвежцев показал Йоханнес Бё, который завершил гонку на пятом месте.

Материалы по теме
«В какой-то момент не хотел заниматься биатлоном». Жаклен — о первой победе за три года
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android