«Он полон сюрпризов». Жаклен — об участии Гигонна в спринте на первом этапе Кубка мира

Французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался о результатах своего соотечественника Антонена Гигонна в спринте на 10 км на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Мы вернулись в 2018 году с Антоненом [Гигонна] 10-ми (смеётся)! У меня не было времени с ним пообщаться, но он обладает невероятными качествами. Честно говоря, я не думал, что он будет участвовать в этой гонке. Он так полон сюрпризов и качеств, он невероятен!» — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.

Напомним, Эмильен Жаклен выиграл гонку. Антонен Гигонна финишировал на 10-й строчке. Вторым стал швед Себастиан Самуэльссон. Третий — немец Филипп Наврат. Лучший результат среди норвежцев показал Йоханнес Бё, который завершил гонку на пятом месте.