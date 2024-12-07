«Фантастическая гонка». Кристиансен — о победе Жаклена в спринте на 1-м этапе Кубка мира

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен высказался о победе француза Эмильена Жаклена в спринте на 10 км на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия).

«Пару раз ему удавалось добиться успеха, но в основном он терпел неудачи. Сейчас он, кажется, больше контролирует себя. Ходят слухи о новом тренере по стрельбе, который запал ему в душу. К сожалению для нас.

Это была фантастическая гонка. Когда он впервые побеждает, это великолепное чувство. Этот спринт был просто класс», — приводит слова Кристиансена NRK.

Напомним, вторым в гонке стал швед Себастиан Самуэльссон. Третий — немец Филипп Наврат. Лучший результат среди норвежцев показал Йоханнес Бё, который завершил гонку на пятом месте.