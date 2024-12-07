«Повар испёк торт. Ем его со стыдом». Кристиансен — о результате норвежцев в спринте на КМ

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен в социальных сетях с юмором отреагировал на непопадание норвежцев в топ-3 спринта на 10 км на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия).

Фото: Из личного архива Ветле Шоста Кристиансена

«Хаос в норвежской команде. Никто не попал на подиум. Повар испёк торт. Теперь я ем его со стыдом. Спокойной ночи, ребята», — подписал фото Кристиансен.

Фото: Из личного архива Ветле Шоста Кристиансена

Напомним, победу в гонке одержал француз Эмильен Жаклен. Вторым стал швед Себастиан Самуэльссон. Третий — немец Филипп Наврат. Лучший результат среди норвежцев показал Йоханнес Бё, который завершил гонку на пятом месте.