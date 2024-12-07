Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 7.5 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Повар испёк торт. Ем его со стыдом». Кристиансен — о результате норвежцев в спринте на КМ

«Повар испёк торт. Ем его со стыдом». Кристиансен — о результате норвежцев в спринте на КМ
Комментарии

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен в социальных сетях с юмором отреагировал на непопадание норвежцев в топ-3 спринта на 10 км на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия).

Фото: Из личного архива Ветле Шоста Кристиансена

«Хаос в норвежской команде. Никто не попал на подиум. Повар испёк торт. Теперь я ем его со стыдом. Спокойной ночи, ребята», — подписал фото Кристиансен.

Фото: Из личного архива Ветле Шоста Кристиансена

Напомним, победу в гонке одержал француз Эмильен Жаклен. Вторым стал швед Себастиан Самуэльссон. Третий — немец Филипп Наврат. Лучший результат среди норвежцев показал Йоханнес Бё, который завершил гонку на пятом месте.

Материалы по теме
«Фантастическая гонка». Кристиансен — о победе Жаклена в спринте на 1-м этапе Кубка мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android