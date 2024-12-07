Кузьмина не смогла финишировать в гонке преследования на Кубке IBU, отстав на круг

Трёхкратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира 40-летняя словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина не смогла финишировать в гонке преследования на втором этапе Кубка IBU, который проходит в Гейло (Норвегия). Спортсменка допустила восемь промахов на трёх огневых рубежах и отстала от лидера на круг, после чего была вынуждена сойти с дистанции.

Победу одержала представительница Германии Марлен Фихтнер, второе место заняла француженка Клоэ Шевалье. Тройку призёров замкнула ещё одна француженка Пола Боте.

Биатлон. Кубок IBU — 2024/2025. Второй этап, Гейло, Норвегия. Гонка преследования 12,5 км:

Марлен Фихтнер (Германия) — 30.22,2 (0 промахов) Клоэ Шевалье (Франция) — отставание 24,5 (2) Пола Боте (Франция) +35,2