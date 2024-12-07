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Серохвостов — о Кубке мира: вообще не думаю об этом. Рад бегать — и всё

Серохвостов — о Кубке мира: вообще не думаю об этом. Рад бегать — и всё
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов признался, что не думает о возможности выступать на Кубке мира. В субботу, 7 декабря, спортсмен одержал уверенную победу в гонке преследования в рамках второго этапа Кубка России в Ханты-Мансийске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
07 декабря 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
33:35.5
2
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+24.3
3
Антон Смольский
Беларусь
+29.4

«Я просто порадовался так. Было слишком легко? Сегодня тяжёлый день был, тяжело на трассе. Поэтому совсем нелегко. Есть ли куда добавить? Думаю, есть. Форма неидеальная. Хорошая, но неидеальная. Была бы идеальная — было бы легко в гонке. Судя по тому, что я прихожу потом домой и лежу на диване, — мне не особо легко.
Кубок мира? Вообще не думаю об этом. Я просто рад бегать, и всё», — сказал Даниил Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

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