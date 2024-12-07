Серохвостов — о Кубке мира: вообще не думаю об этом. Рад бегать — и всё

Российский биатлонист Даниил Серохвостов признался, что не думает о возможности выступать на Кубке мира. В субботу, 7 декабря, спортсмен одержал уверенную победу в гонке преследования в рамках второго этапа Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Я просто порадовался так. Было слишком легко? Сегодня тяжёлый день был, тяжело на трассе. Поэтому совсем нелегко. Есть ли куда добавить? Думаю, есть. Форма неидеальная. Хорошая, но неидеальная. Была бы идеальная — было бы легко в гонке. Судя по тому, что я прихожу потом домой и лежу на диване, — мне не особо легко.

Кубок мира? Вообще не думаю об этом. Я просто рад бегать, и всё», — сказал Даниил Серохвостов в эфире «Матч ТВ».