Антон Смольский: Серохвостов объективно сильнее. Физически он превосходит всех

Белорусский биатлонист Антон Смольский заявил, что на данный момент Даниил Серохвостов является сильнейшим спортсменом Кубка России с физической точки зрения. В субботу, 7 декабря, Серохвостов одержал уверенную победу в гонке преследования в рамках второго этапа Кубка России в Ханты-Мансийске, Смольский финишировал третьим.

«Сероховстов был силён и на рубеже, и на трассе. Сейчас он объективно сильнее и заслуженно одержал победу. Уже на втором круге понял, что он будет убегать. Физически он превосходит нас всех. Я понял, что не смогу навязать ему конкуренцию.

Не сказал бы, что нахожусь в шикарной форме. Нормальное, рабочее состояние. Понимаю, что это не оптимальные кондиции», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».