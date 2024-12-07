Даниил Серохвостов снялся с масс-старта на 15 км на Кубке России — 2024/25

Российский биатлонист Даниил Серохвостов снялся с масс-старта на 15 км на Кубке России — 2024/25, который пройдёт в рамках второго этапа в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил официальный сайт союза биатлонистов России.

Сегодня, в субботу, 7 декабря, спортсмен одержал уверенную победу в гонке преследования на этом этапе Кубка России. Благодаря этой победе Серохвостов стал единоличным лидером общего зачёта соревнований. В активе спортсмена 168 очков.

Второе место в гонке преследования занял россиянин Никита Поршнев с одним промахом (отставание от Серохвостова — 24,3). Тройку призёров замкнул представитель Беларуси Антон Смольский (один промах, +29,4).