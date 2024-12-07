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Даниил Серохвостов снялся с масс-старта на 15 км на Кубке России — 2024/25

Даниил Серохвостов снялся с масс-старта на 15 км на Кубке России — 2024/25
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов снялся с масс-старта на 15 км на Кубке России — 2024/25, который пройдёт в рамках второго этапа в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил официальный сайт союза биатлонистов России.

Сегодня, в субботу, 7 декабря, спортсмен одержал уверенную победу в гонке преследования на этом этапе Кубка России. Благодаря этой победе Серохвостов стал единоличным лидером общего зачёта соревнований. В активе спортсмена 168 очков.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
07 декабря 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
33:35.5
2
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+24.3
3
Антон Смольский
Беларусь
+29.4

Второе место в гонке преследования занял россиянин Никита Поршнев с одним промахом (отставание от Серохвостова — 24,3). Тройку призёров замкнул представитель Беларуси Антон Смольский (один промах, +29,4).

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