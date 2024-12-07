Зачёт пасьютов Кубка России — 2024/2025: Наталия Шевченко — лидер после первого старта

Наталия Шевченко возглавила зачёт гонок преследования Кубка России — 2024/2025 после победы в гонке на 10 км. Она преодолела дистанцию за 29.18,7 и допустила один промах на четырёх огневых рубежах. В её активе 60 очков.
На втором месте расположилась Анастасия Зырянова с результатом 54 балла. Тройку лидеров замыкает Тамара Дербушева, в активе которой 48 очков.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Зачёт пасьютов:
Наталия Шевченко — 60 очков.
Анастасия Зырянова — 54.
Тамара Дербушева — 48.
Виктория Метеля — 43.
Анастасия Гришина — 40.
Полина Плюснина — 38.
Динара Смольская — 36.
Елизавета Каплина — 34.