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Зачёт пасьютов Кубка России — 2024/2025: Наталия Шевченко — лидер после первого старта

Зачёт пасьютов Кубка России — 2024/2025: Наталия Шевченко — лидер после первого старта
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Наталия Шевченко возглавила зачёт гонок преследования Кубка России — 2024/2025 после победы в гонке на 10 км. Она преодолела дистанцию за 29.18,7 и допустила один промах на четырёх огневых рубежах. В её активе 60 очков.

На втором месте расположилась Анастасия Зырянова с результатом 54 балла. Тройку лидеров замыкает Тамара Дербушева, в активе которой 48 очков.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Зачёт пасьютов:

Наталия Шевченко — 60 очков.

Анастасия Зырянова — 54.

Тамара Дербушева — 48.

Виктория Метеля — 43.

Анастасия Гришина — 40.

Полина Плюснина — 38.

Динара Смольская — 36.

Елизавета Каплина — 34.

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