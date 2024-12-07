Зачёт пасьютов Кубка России — 2024/2025: Серохвостов — лидер, Смольский замыкает тройку
Российский биатлонист Даниил Серохвостов стал лидером зачёта пасьютов Кубка России — 2024/2025 после победы в гонке на 12,5 км на втором этапе. В активе спортсмена 60 очков.
Второе место занимает Никита Поршнев, набравший 54 очка. Тройку лучших замыкает россиянин белорус Антон Смольский (48 очков).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Зачёт пасьютов:
- Даниил Серохвостов (Россия) — 60 очков.
- Никита Поршнев (Россия) — 54.
- Антон Смольский (Беларусь) — 48.
- Эдуард Латыпов (Россия) — 43.
- Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 40.
- Виктор Плищев (Россия) — 38.
- Антон Бабиков (Россия) — 36.
- Вячеслав Малеев (Россия) — 34.
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