Зачёт пасьютов Кубка России — 2024/2025: Серохвостов — лидер, Смольский замыкает тройку

Российский биатлонист Даниил Серохвостов стал лидером зачёта пасьютов Кубка России — 2024/2025 после победы в гонке на 12,5 км на втором этапе. В активе спортсмена 60 очков.

Второе место занимает Никита Поршнев, набравший 54 очка. Тройку лучших замыкает россиянин белорус Антон Смольский (48 очков).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Зачёт пасьютов: