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Зачёт пасьютов Кубка России — 2024/2025: Серохвостов — лидер, Смольский замыкает тройку

Зачёт пасьютов Кубка России — 2024/2025: Серохвостов — лидер, Смольский замыкает тройку
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов стал лидером зачёта пасьютов Кубка России — 2024/2025 после победы в гонке на 12,5 км на втором этапе. В активе спортсмена 60 очков.

Второе место занимает Никита Поршнев, набравший 54 очка. Тройку лучших замыкает россиянин белорус Антон Смольский (48 очков).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Зачёт пасьютов:

  1. Даниил Серохвостов (Россия) — 60 очков.
  2. Никита Поршнев (Россия) — 54.
  3. Антон Смольский (Беларусь) — 48.
  4. Эдуард Латыпов (Россия) — 43.
  5. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 40.
  6. Виктор Плищев (Россия) — 38.
  7. Антон Бабиков (Россия) — 36.
  8. Вячеслав Малеев (Россия) — 34.
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