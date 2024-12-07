Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 7.5 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Губерниев: Серохвостов мог бы быть в пятёрке Кубка мира. Другие ребята вошли бы в топ-20

Губерниев: Серохвостов мог бы быть в пятёрке Кубка мира. Другие ребята вошли бы в топ-20
Аудио-версия:
Комментарии

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев предположил, как могли бы выступать российские биатлонисты на Кубке мира.

«Серохвостов в его нынешней форме мог бы быть если не в тройке, то в пятерке точно. Он слишком хорош. Мы видим, что Юрий Каминский, который вдохнул жизнь в Латыпова, со страшной силой её вдохнул ещё и в Серохвостова. Чего он от Каминского бегал, не очень понятно. Если говорить о других наших биатлонистах, то на хорошем уровне наверняка высоко боролись бы Латыпов с Халили, другие ребята плюс-минус были бы в топ-20. Смольский, конечно, если говорить о белорусах, тоже уже давно человек уровня элиты Кубка мира», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Сегодня, 7 декабря, Серохвостов одержал уверенную победу в гонке преследования на текущем этапе Кубка России. Благодаря этой победе Серохвостов стал единоличным лидером общего зачёта соревнований.

Материалы по теме
Пацан сказал — пацан сделал. Серохвостов победил в гонке Кубка России в стиле Фуркада и Бё
Пацан сказал — пацан сделал. Серохвостов победил в гонке Кубка России в стиле Фуркада и Бё
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android