Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Эльвира Эберг вышла в лидеры после спринтерской гонки
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала лидером общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 после спринтерской гонки в рамках первого этапа, который проходит в Контиолахти (Финляндия). В активе спортсменки 140 очков. Второе место занимает представительница Франции Лу Жанмонно. Замыкает тройку лидеров Франциска Пройс из Германии.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 7.5 км Спринт
07 декабря 2024, суббота. 19:10 МСК
Окончено
1
Маркета Давидова
Чехия
20:39.7
2
Эльвира Эберг
Швеция
+8.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+11.9
Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины. Положение после спринтерской гонки:
- Эльвира Эберг (Швеция) — 140 очков.
- Лу Жанмонно (Франция) — 114.
- Франциска Пройс (Германия) — 105.
- Маркета Давидова (Чехия) — 101.
- Суви Минккинен (Финляндия) — 96.
- Элла Халварссон (Швеция) — 92.
- Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 82.
- Сара Андерссон (Швеция) — 70.
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