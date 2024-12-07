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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Эльвира Эберг вышла в лидеры после спринтерской гонки

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Эльвира Эберг вышла в лидеры после спринтерской гонки
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала лидером общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 после спринтерской гонки в рамках первого этапа, который проходит в Контиолахти (Финляндия). В активе спортсменки 140 очков. Второе место занимает представительница Франции Лу Жанмонно. Замыкает тройку лидеров Франциска Пройс из Германии.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 7.5 км Спринт
07 декабря 2024, суббота. 19:10 МСК
Окончено
1
Маркета Давидова
Чехия
20:39.7
2
Эльвира Эберг
Швеция
+8.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+11.9

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины. Положение после спринтерской гонки:

  1. Эльвира Эберг (Швеция) — 140 очков.
  2. Лу Жанмонно (Франция) — 114.
  3. Франциска Пройс (Германия) — 105.
  4. Маркета Давидова (Чехия) — 101.
  5. Суви Минккинен (Финляндия) — 96.
  6. Элла Халварссон (Швеция) — 92.
  7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 82.
  8. Сара Андерссон (Швеция) — 70.
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