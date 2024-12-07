Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Эльвира Эберг вышла в лидеры после спринтерской гонки

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала лидером общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 после спринтерской гонки в рамках первого этапа, который проходит в Контиолахти (Финляндия). В активе спортсменки 140 очков. Второе место занимает представительница Франции Лу Жанмонно. Замыкает тройку лидеров Франциска Пройс из Германии.

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины. Положение после спринтерской гонки: