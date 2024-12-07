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Кубок России, второй этап, женщины, масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок России, второй этап, женщины, масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть
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В воскресенье, 8 декабря, состоится женский масс-старт в рамках Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, который начнётся в 10:00 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 10:00 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. 12.5 км Масс-старт
08 декабря 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. Сегодня, 7 декабря, Шевченко стала победительницей гонки преследования на 10 км. Она преодолела дистанцию за 29.18,7 и допустила один промах на четырёх огневых рубежах. Теперь в её активе 154 очка.

Вторая — Анастасия Зырянова с результатом 145. Тройку лидеров замыкает Тамара Дербушева (130).

Второй этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 6 по 8 декабря.

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