Кубок России, второй этап, женщины, масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть

В воскресенье, 8 декабря, состоится женский масс-старт в рамках Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону, который начнётся в 10:00 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 10:00 мск.

Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. Сегодня, 7 декабря, Шевченко стала победительницей гонки преследования на 10 км. Она преодолела дистанцию за 29.18,7 и допустила один промах на четырёх огневых рубежах. Теперь в её активе 154 очка.

Вторая — Анастасия Зырянова с результатом 145. Тройку лидеров замыкает Тамара Дербушева (130).

Второй этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 6 по 8 декабря.