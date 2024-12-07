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Кубок России, второй этап, мужчины, масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть

В воскресенье, 8 декабря, состоится мужской масс-старт в рамках Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 по биатлону. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 12:15 мск.

Напомним, российский биатлонист Даниил Серохвостов стал единоличным лидером общего зачёта Кубка России — 2024/2025 после победы в гонке преследования на 12,5 км на втором этапе. В активе спортсмена 168 очков.

Второе место занимает белорус Антон Смольский, набравший 156 очков. До гонки преследования Серохвостов и Смольский делили первую строчку в общем зачёте. Тройку лучших замыкает россиянин Никита Поршнев (131 очко).

Второй этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 6 по 8 декабря.