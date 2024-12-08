Маркета Давидова призналась, что не ожидала выиграть спринт на этапе КМ в Контиолахти
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Представительница Чехии Маркета Давидова прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 7.5 км Спринт
07 декабря 2024, суббота. 19:10 МСК
Окончено
1
Маркета Давидова
Чехия
20:39.7
2
Эльвира Эберг
Швеция
+8.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+11.9
«Невероятно. Думаю, прошло около двух лет с тех пор, как я была на пьедестале, — я почти забыла, каково это. Мне действительно приятно. Я очень рада. Не следила за результатами участниц. Знала, что все лучшие спортсменки в итоге окажутся выше. А я думала, что буду на 10-м месте или в этом районе», — приводит слова Давидовой пресс-служба IBU.
Отметим, 27-летняя Давидова одержала первую за три года победу на этапе Кубка мира. Ранее она выигрывала в индивидуальной гонке Эстерсунда.
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