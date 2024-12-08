Маркета Давидова призналась, что не ожидала выиграть спринт на этапе КМ в Контиолахти

Представительница Чехии Маркета Давидова прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Невероятно. Думаю, прошло около двух лет с тех пор, как я была на пьедестале, — я почти забыла, каково это. Мне действительно приятно. Я очень рада. Не следила за результатами участниц. Знала, что все лучшие спортсменки в итоге окажутся выше. А я думала, что буду на 10-м месте или в этом районе», — приводит слова Давидовой пресс-служба IBU.

Отметим, 27-летняя Давидова одержала первую за три года победу на этапе Кубка мира. Ранее она выигрывала в индивидуальной гонке Эстерсунда.