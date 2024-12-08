Анастасия Халили победила в большом масс-старте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Биатлонистка Анастасия Халили стала победительницей большого масс-старта на 12,5 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. Она преодолела дистанцию за 36 минут 22,6 секунды и допустила четыре промаха на четырёх огневых рубежах.

Второй финишировала Светлана Миронова, отставшая на 8,6 секунды от лидера при двух промахах. Тройку призёров замкнула Полина Шевнина (+12,9), допустившая четыре осечки на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 2-й этап. Большой масс-старт, 12,5 км. Женщины:

Анастасия Халили (Московская область) — 36.22,6 секунды (4 промаха). Светлана Миронова (Свердловская область) — отставание 8,6 (2). Полина Шевнина (Московская область) +12,9 (4). Виктория Сливко (Тюменская область) +15,6 (4). Юлия Шеллер (Красноярский край) +16,3 (3). Ирина Казакевич (Свердловская область) +23,1 (5).