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Женщины. 12.5 км Масс-старт
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19:10 Мск
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Анастасия Халили победила в большом масс-старте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Анастасия Халили победила в большом масс-старте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске
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Биатлонистка Анастасия Халили стала победительницей большого масс-старта на 12,5 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. Она преодолела дистанцию за 36 минут 22,6 секунды и допустила четыре промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. 12.5 км Масс-старт
08 декабря 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Московская область
36:22.6
2
Светлана Миронова
Свердловская область
+8.6
3
Полина Шевнина
Московская область
+12.9

Второй финишировала Светлана Миронова, отставшая на 8,6 секунды от лидера при двух промахах. Тройку призёров замкнула Полина Шевнина (+12,9), допустившая четыре осечки на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 2-й этап. Большой масс-старт, 12,5 км. Женщины:

  1. Анастасия Халили (Московская область) — 36.22,6 секунды (4 промаха).
  2. Светлана Миронова (Свердловская область) — отставание 8,6 (2).
  3. Полина Шевнина (Московская область) +12,9 (4).
  4. Виктория Сливко (Тюменская область) +15,6 (4).
  5. Юлия Шеллер (Красноярский край) +16,3 (3).
  6. Ирина Казакевич (Свердловская область) +23,1 (5).
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