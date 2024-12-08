Динара и Антон Смольские пропустят масс-старты на Кубке России в Ханты-Мансийске

Белорусские биатлонисты Динара Смольская и Антон Смольский не выступят в масс-стартах в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ханты Мансийске.

«Решили, что третья гонка подряд будет многовато для моего организма, который только вернулся после беременности. Плюс будет долгий ночной перелёт, мы будем день на пересадке, Сафрону (сын спортсменов. — Прим. «Чемпионата») нужны свежая мама и папа, поэтому ни я, ни Антон (Смольский) сегодня участия в масс‑стартах не принимаем», — приводит слова Смольской «Матч ТВ».

Женский масс-старт 12,5 км стартовал в 10:00 по московскому времени. Мужской на дистанции 15 км начнётся в 12:30.