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«Он мог бы стать новым Мартеном Фуркадом». Уле-Эйнар Бьорндален — об Эмильене Жаклене

«Он мог бы стать новым Мартеном Фуркадом». Уле-Эйнар Бьорндален — об Эмильене Жаклене
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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален поделился эмоциями после победы француза Эмильена Жаклена в спринте на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 10 км Спринт
06 декабря 2024, пятница. 18:20 МСК
Окончено
1
Эмильен Жаклен
Франция
23:03.1
2
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+18.9
3
Филипп Наврат
Германия
+25.1

«У меня были слёзы на глазах. Было очень приятно услышать его рассказ о том, что он пережил. Он изменился, стал более зрелым. Эмильен больше сосредоточен на себе. Он мог бы стать новым Мартеном Фуркадом, но это было бы слишком сильно для него. Было удивительно видеть, что он снова на правильном пути», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Мартен Фуркад — бывший французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира.

Сегодня, 8 декабря, на этапе в Контиолахти мужчины пробегут 15-километровый масс-старт.

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