Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Анастасия Халили: была приятно удивлена, что с таким количеством промахов вышла первой

Анастасия Халили: была приятно удивлена, что с таким количеством промахов вышла первой
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Анастасия Халили прокомментировала победу в масс-старте на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. 12.5 км Масс-старт
08 декабря 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Московская область
36:22.6
2
Светлана Миронова
Свердловская область
+8.6
3
Полина Шевнина
Московская область
+12.9

«Была приятно удивлена, что с таким количеством промахов вышла первой. Это моя первая победа в сезоне, поэтому я очень рада. На последней стрельбе понимала, что нужно быть помедленнее, но чётко отработать, потому что три штрафных круга (у Сливко и Шевниной) – это достаточно долго. Старалась, работала, последний выстрел немного поторопилась. Я думала, что Шеллер тоже стрельнула один штраф, так что удивилась, когда увидела, что она поехала на второй круг и я вышла единоличным лидером и спокойно доехала эту гонку.

Много промахов? Сегодня -12, но ощущается гораздо холоднее. Может, из-за этого сегодня девочки не справились, потому что ветра как такового не было. У меня четыре промаха – для меня это небольшое количество штрафа, судя по последним гонкам. Рада, что всего лишь четыре. Я продолжаю работать и, надеюсь, ещё сокращу количество промахов», – сказала Халили в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Анастасия Халили победила в большом масс-старте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android