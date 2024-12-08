Анастасия Халили: была приятно удивлена, что с таким количеством промахов вышла первой

Российская биатлонистка Анастасия Халили прокомментировала победу в масс-старте на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Была приятно удивлена, что с таким количеством промахов вышла первой. Это моя первая победа в сезоне, поэтому я очень рада. На последней стрельбе понимала, что нужно быть помедленнее, но чётко отработать, потому что три штрафных круга (у Сливко и Шевниной) – это достаточно долго. Старалась, работала, последний выстрел немного поторопилась. Я думала, что Шеллер тоже стрельнула один штраф, так что удивилась, когда увидела, что она поехала на второй круг и я вышла единоличным лидером и спокойно доехала эту гонку.

Много промахов? Сегодня -12, но ощущается гораздо холоднее. Может, из-за этого сегодня девочки не справились, потому что ветра как такового не было. У меня четыре промаха – для меня это небольшое количество штрафа, судя по последним гонкам. Рада, что всего лишь четыре. Я продолжаю работать и, надеюсь, ещё сокращу количество промахов», – сказала Халили в эфире «Матч ТВ».