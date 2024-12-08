Кубок мира по биатлону, 1-й этап, мужской масс-старт: во сколько начнётся, стартовый лист

В воскресенье, 8 декабря, состоится мужской масс-старт на дистанции 15 км в рамках первого этапа Кубка мира — 2024/2025 по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Гонка начнётся в 16:30 мск.

Кубок мира — 2024/2025, первый этап. Мужчины, масс-старт 15 км. Частичный стартовый лист:

1. Йоханнес Бё (Норвегия).

2. Эмильен Жаклен (Франция).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

4. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).

5. Филипп Наврат (Германия).

7. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

8. Эрик Перро (Франция).

9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

12. Кентен Фийон-Майе (Франция).

14. Тарьей Бё (Норвегия).