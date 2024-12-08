«К своему максимуму ещё не близка». Миронова прокомментировала серебро в масс-старте

Биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями от успешного выступления в большом масс-старте в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025.
«Сегодня очень холодно, пытаюсь согреться. К своему максимуму пока ещё не близка, хотя сейчас в довольно-таки неплохой форме, если сравнивать с прошлым сезоном. Но пока что это не мои лучшие кондиции. Надеюсь, что стрельба будет получаться, форма будет улучшаться и я буду приходить в своё оптимальное состояние. Я очень стараюсь показать в каждой гонке максимум», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
Миронова заняла второе место в масс-старте на 12,5 км, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Победу в гонке одержала Анастасия Халили, совершившая четыре ошибки на стрельбище.
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