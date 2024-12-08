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«К своему максимуму ещё не близка». Миронова прокомментировала серебро в масс-старте

«К своему максимуму ещё не близка». Миронова прокомментировала серебро в масс-старте
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Биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями от успешного выступления в большом масс-старте в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. 12.5 км Масс-старт
08 декабря 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Московская область
36:22.6
2
Светлана Миронова
Свердловская область
+8.6
3
Полина Шевнина
Московская область
+12.9

«Сегодня очень холодно, пытаюсь согреться. К своему максимуму пока ещё не близка, хотя сейчас в довольно-таки неплохой форме, если сравнивать с прошлым сезоном. Но пока что это не мои лучшие кондиции. Надеюсь, что стрельба будет получаться, форма будет улучшаться и я буду приходить в своё оптимальное состояние. Я очень стараюсь показать в каждой гонке максимум», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Миронова заняла второе место в масс-старте на 12,5 км, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Победу в гонке одержала Анастасия Халили, совершившая четыре ошибки на стрельбище.

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