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Антон Бабиков: после завершения карьеры хотел бы оставаться в спорте

Антон Бабиков: после завершения карьеры хотел бы оставаться в спорте
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Чемпион мира российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что хотел бы остаться в спорте после завершения профессиональной карьеры.

«После завершения профессиональной карьеры всё равно хотел бы оставаться в спорте. Но посмотрим, смогу ли прокормить этим семью. Может, придётся что‑то ещё придумывать», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Антону Бабикову 33 года. Он является чемпионом мира 2017 года в мужской эстафете, четырёхкратным чемпионом и многократным призёром чемпионатов Европы. Имеет несколько побед на этапах Кубка мира. В нынешнем сезоне Бабиков ещё не попадал на пьедестал в личных гонках на всероссийских соревнованиях.

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