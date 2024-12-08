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Женщины. 12.5 км Масс-старт
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19:10 Мск
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Кубок мира по биатлону, 1-й этап, женский масс-старт: во сколько начнётся, стартовый лист

Кубок мира по биатлону, 1-й этап, женский масс-старт: во сколько начнётся, стартовый лист
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В воскресенье, 8 декабря, состоится женский масс-старт на 12,5 км в рамках первого этапа Кубка мира — 2024/2025 по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Он начнётся в 19:10 мск.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
08 декабря 2024, воскресенье. 19:10 МСК
Не началось

Кубок мира — 2024/2025, первый этап. Женщины, масс-старт 12,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Эльвира Эберг (Швеция).
2. Лу Жанмонно (Франция).
3. Франциска Пройс (Германия).
4. Маркета Давидова (Чехия).
5. Суви Минккинен (Финляндия).
6. Элла Хальварссон (Швеция).
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)...
15. Ханна Эберг (Швеция).
16. Ванесса Фойгт (Германия)...
21. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).
22. Доротея Вирер (Италия).
23. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
27. Анна Магнуссон (Швеция)...
29. Жулия Симон (Франция).
30. Юни Арнеклейв (Норвегия).

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