Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Александр Поварницын выиграл масс-старт на втором этапе Кубка России по биатлону

Александр Поварницын выиграл масс-старт на втором этапе Кубка России по биатлону
Комментарии

Российский биатлонист Александр Поварницын одержал победу в масс-старте на 15 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию за 40.53,3, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место занял Иван Колотов с одним промахом (отставание +6,6). Тройку призёров замкнул Виктор Плицев. (два промаха, +35,5).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. 15 км Масс-старт
08 декабря 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Поварницын
Тюменская область
40:53.3
2
Иван Колотов
Пермский край
+6.6
3
Виктор Плицев
Ямало-Ненецкий АО
+35.5

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск.
Масс-старт 15 км. Мужчины:

  1. Александр Поварницын — 40.53,3 (два промаха).
  2. Иван Колотов — отставание 6,6  (1).
  3. Виктор Плицев +35,5 (2).
  4. Александр Бектуганов +38,9 (2).
  5. Максим Цветков +1.08,2 (4).
  6. Александр Корнев +1.15,0 (6).
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android