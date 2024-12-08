Александр Поварницын выиграл масс-старт на втором этапе Кубка России по биатлону

Российский биатлонист Александр Поварницын одержал победу в масс-старте на 15 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию за 40.53,3, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место занял Иван Колотов с одним промахом (отставание +6,6). Тройку призёров замкнул Виктор Плицев. (два промаха, +35,5).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск.

Масс-старт 15 км. Мужчины: