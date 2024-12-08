Александр Поварницын выиграл масс-старт на втором этапе Кубка России по биатлону
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Российский биатлонист Александр Поварницын одержал победу в масс-старте на 15 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию за 40.53,3, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.
Второе место занял Иван Колотов с одним промахом (отставание +6,6). Тройку призёров замкнул Виктор Плицев. (два промаха, +35,5).
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. 15 км Масс-старт
08 декабря 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Поварницын
Тюменская область
40:53.3
2
Иван Колотов
Пермский край
+6.6
3
Виктор Плицев
Ямало-Ненецкий АО
+35.5
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск.
Масс-старт 15 км. Мужчины:
- Александр Поварницын — 40.53,3 (два промаха).
- Иван Колотов — отставание 6,6 (1).
- Виктор Плицев +35,5 (2).
- Александр Бектуганов +38,9 (2).
- Максим Цветков +1.08,2 (4).
- Александр Корнев +1.15,0 (6).
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