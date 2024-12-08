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«Ощущение, что можно начать жить нормальной жизнью». Элла Хальварссон — об успехах в КМ

«Ощущение, что можно начать жить нормальной жизнью». Элла Хальварссон — об успехах в КМ
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Шведская биатлонистка Элла Хальварссон поделилась впечатлениями от успешного выступления на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия).

«Такое ощущение, что можно начать жить нормальной жизнью. На данный момент мне всё равно не платят зарплату, но я получаю большую помощь из дома. Не каждый может это сделать. Теперь, возможно, можно начать самой заботиться о себе в этой жизни», — приводит слова Хальварссон Expressen.

Хальварссон в составе сборной Швеции стала победительницей смешанной эстафеты на этапе в Контиолахти и впервые в карьере попала в призы на КМ, заняв второе место в индивидуальной гонке на 12,5 км.

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