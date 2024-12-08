Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Перед стартом ещё думал, стоит бежать или нет». Поварницын — о победе в масс-старте

«Перед стартом ещё думал, стоит бежать или нет». Поварницын — о победе в масс-старте
Аудио-версия:
Комментарии

Биатлонист Александр Поварницын поделился ощущениями после победы в масс‑старте на втором этапе Альфа‑Банк Кубка России — 2024/2025 в Ханты‑Мансийске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. 15 км Масс-старт
08 декабря 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Поварницын
Тюменская область
40:53.3
2
Иван Колотов
Пермский край
+6.6
3
Виктор Плицев
Ямало-Ненецкий АО
+35.5

«Пока небольшая пустота. Перед стартом ещё думал, стоит бежать или не стоит, потому что надо уезжать. Думал, не сильно ли тяжело будет [бежать] перед дорогой. Спокойно подошёл, хотелось поработать над стрельбой стоя и исправить ошибки. Хорошо, что это удалось.

Все в гонке пытались выходить вперёд, не отсиживались. Но без тех, кто мог быть среди участников, но гонку пропустил, это немного не то, там больше азарта присутствует. Была хорошая гонка, для меня всё равно это победа, несмотря на отсутствующих.

Доволен этим этапом и очень хочу выступить в Ижевске, чтобы порадовать местных болельщиков», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

Второе место в 15-километровом масс-старте занял Иван Колотов, тройку призёров замкнул Виктор Плицев.

Материалы по теме
Александр Поварницын выиграл масс-старт на втором этапе Кубка России по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android