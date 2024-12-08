«Перед стартом ещё думал, стоит бежать или нет». Поварницын — о победе в масс-старте

Биатлонист Александр Поварницын поделился ощущениями после победы в масс‑старте на втором этапе Альфа‑Банк Кубка России — 2024/2025 в Ханты‑Мансийске.

«Пока небольшая пустота. Перед стартом ещё думал, стоит бежать или не стоит, потому что надо уезжать. Думал, не сильно ли тяжело будет [бежать] перед дорогой. Спокойно подошёл, хотелось поработать над стрельбой стоя и исправить ошибки. Хорошо, что это удалось.

Все в гонке пытались выходить вперёд, не отсиживались. Но без тех, кто мог быть среди участников, но гонку пропустил, это немного не то, там больше азарта присутствует. Была хорошая гонка, для меня всё равно это победа, несмотря на отсутствующих.

Доволен этим этапом и очень хочу выступить в Ижевске, чтобы порадовать местных болельщиков», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

Второе место в 15-километровом масс-старте занял Иван Колотов, тройку призёров замкнул Виктор Плицев.