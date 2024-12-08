Тандреволд пропустит масс-старт в Контиолахти и этап в Хохфильцене из-за проблем с сердцем

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд снялась с масс-старта на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия), а также приняла решение пропустить весь второй этап, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия). Об этом сообщает NRK.

В обеих личных гонках (индивидуальной гонке и спринте) на этапе в Контиолахти Тандреволд останавливалась на трассе из-за проблем с сердечным ритмом.

«Я в порядке, но было тяжело пережить ещё один неприятный опыт. Я немного нервничала и боялась пережить то же самое, что и обычно. Трудно поверить, что это не поддаётся контролю. У меня нарушается ритм, сердце бьётся очень быстро, и нужно вернуться к своему ритму», — сказала Тандреволд после спринтерской гонки.