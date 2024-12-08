Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тандреволд пропустит масс-старт в Контиолахти и этап в Хохфильцене из-за проблем с сердцем

Тандреволд пропустит масс-старт в Контиолахти и этап в Хохфильцене из-за проблем с сердцем
Комментарии

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд снялась с масс-старта на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия), а также приняла решение пропустить весь второй этап, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия). Об этом сообщает NRK.

В обеих личных гонках (индивидуальной гонке и спринте) на этапе в Контиолахти Тандреволд останавливалась на трассе из-за проблем с сердечным ритмом.

«Я в порядке, но было тяжело пережить ещё один неприятный опыт. Я немного нервничала и боялась пережить то же самое, что и обычно. Трудно поверить, что это не поддаётся контролю. У меня нарушается ритм, сердце бьётся очень быстро, и нужно вернуться к своему ритму», — сказала Тандреволд после спринтерской гонки.

Материалы по теме
Тандреволд рассказала, что испытывала проблемы с сердцем во время индивидуальной гонки
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android