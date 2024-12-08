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Александр Логинов: уже не считаю себя профессиональным спортсменом

Александр Логинов: уже не считаю себя профессиональным спортсменом
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Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 2020 года Александр Логинов высказался о своём отношении к биатлону на данном этапе карьеры.

«Я уже в принципе не считаю себя профессиональным спортсменом (смеётся). Сейчас для меня это не работа, а удовольствие. Главное, потом не жалеть о том, что упустил. Что просто где‑то не добегал. Чтобы через пять-семь лет не сидеть и думать: «Вот дурак, можно было ещё побегать», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

32-летний Логинов — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2022), чемпион мира в спринте (2020), серебряный и четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы.

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