Александр Логинов: уже не считаю себя профессиональным спортсменом

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 2020 года Александр Логинов высказался о своём отношении к биатлону на данном этапе карьеры.

«Я уже в принципе не считаю себя профессиональным спортсменом (смеётся). Сейчас для меня это не работа, а удовольствие. Главное, потом не жалеть о том, что упустил. Что просто где‑то не добегал. Чтобы через пять-семь лет не сидеть и думать: «Вот дурак, можно было ещё побегать», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

32-летний Логинов — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2022), чемпион мира в спринте (2020), серебряный и четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы.