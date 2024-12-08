Жулия Симон: в карьере бывают трудные времена. Сейчас я их переживаю

Шестикратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон заявила, что переживает сложные моменты своей карьеры. В спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия) она заняла 47-е место, что стало её худшим результатом за три года.

«У меня болит голова. Честно говоря, подготовка была сложной. У меня была надежда, что, снова надев майку Кубка мира, появится эта маленькая искра и дополнительное желание. Желание есть, но я, к сожалению, ищу себя. Я вообще не могу собрать себя воедино. На лыжах страдаю. Я неправильно выполняю свою работу и виню только себя.

Это ещё не конец. У меня были две трудные гонки, но я продолжу бороться. В карьере бывают трудные времена, и я их переживаю сейчас. Прежде всего постараюсь по-настоящему навести порядок в стрельбе, потому что это единственное, на что я способна, в отличие от моей лыжной формы», — приводит слова Симон Biathlon Live.