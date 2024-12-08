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Жулия Симон: в карьере бывают трудные времена. Сейчас я их переживаю

Жулия Симон: в карьере бывают трудные времена. Сейчас я их переживаю
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Шестикратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон заявила, что переживает сложные моменты своей карьеры. В спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия) она заняла 47-е место, что стало её худшим результатом за три года.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 7.5 км Спринт
07 декабря 2024, суббота. 19:10 МСК
Окончено
1
Маркета Давидова
Чехия
20:39.7
2
Эльвира Эберг
Швеция
+8.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+11.9

«У меня болит голова. Честно говоря, подготовка была сложной. У меня была надежда, что, снова надев майку Кубка мира, появится эта маленькая искра и дополнительное желание. Желание есть, но я, к сожалению, ищу себя. Я вообще не могу собрать себя воедино. На лыжах страдаю. Я неправильно выполняю свою работу и виню только себя.

Это ещё не конец. У меня были две трудные гонки, но я продолжу бороться. В карьере бывают трудные времена, и я их переживаю сейчас. Прежде всего постараюсь по-настоящему навести порядок в стрельбе, потому что это единственное, на что я способна, в отличие от моей лыжной формы», — приводит слова Симон Biathlon Live.

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